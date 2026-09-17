شمس البارودي تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث: الإصابات بسيطة

طمأنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي متابعيها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لحادث، مؤكدة أن الإصابات تبدو بسيطة، وأن أبناءها وشقيقاتها يحرصون على الاطمئنان عليها لدى الأطباء.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، إصابة في حادثة بإذن الله بسيطة وتعدي على خير، أحبابي دعواتكم وأسأل العفو والعافية، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا".

وأضافت: "لولا الدعاء ما لطف الله بعباده، الحمدلله، أرجو من أهل الرضا بالقضاء، وأتمنى من أهل الشر إن وجدوا لا تستكثروا نعم الله على عباده، فكلنا نرزق بلطفه وكرمه وستره، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها".

وتابعت: "الحمدلله قدر ولطف، وبإذن الله الإصابات بسيطة، ولكن أبنائي وشقيقاتي يردن الاطمئنان بالأطباء، وبإذن الله خير خير خير، كل ما يأتي به الله خير".

شمس البارودي ممثلة مصرية اعتزلت العمل الفني في منتصف الثمانينيات، وقدمت خلال مسيرتها عددا من الأفلام، من بينها "حمام الملاطيلي" و"المتعة والعذاب" و"شارع الملاهي"، كما شاركت في عدد من الأعمال التي أخرجها زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، ومنها "الجبان والحب" و"القطط السمان" و"اثنان على الطريق".

واعتزلت شمس البارودي التمثيل وارتدت الحجاب في منتصف الثمانينيات، بعد أدائها مناسك العمرة، لتبتعد بعدها عن العمل الفني.