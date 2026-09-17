التنمية المحلية والبيئة: إزالة 2000 متر من شباك الصيد بالمحميات الشمالية لحماية الطيور المهاجرة

• «شئون البيئة»: استمرار حملات الرصد والإزالة بالتزامن مع انطلاق موسم الهجرة وتنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار جهود الوزارة لحماية الطيور المهاجرة والحفاظ على التنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية، من خلال تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 559 لسنة 2026 بشأن تنظيم أعمال الصيد.

وقال المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن حماية الطيور المهاجرة والحفاظ على موائلها ومسارات هجرتها يمثلان أحد محاور جهود الجهاز لصون الحياة البرية والنظم البيئية داخل المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الصيد والتعامل مع الممارسات التي قد تمثل خطرًا على الطيور والكائنات البرية.

وأضاف عبد الرحيم، أنه تم حتى الآن إزالة نحو 2000 متر من شباك الصيد بالمحميات الشمالية منذ بدء تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد، وذلك من خلال أعمال الرصد والمتابعة الميدانية التي تنفذها فرق العمل بالمحميات، في إطار جهود الحد من المخاطر التي تهدد الطيور المهاجرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن محميتي أشتوم الجميل والبرلس تعدان من المناطق المهمة للطيور المهاجرة، لما تضمانه من نظم بيئية وأراضٍ رطبة توفر بيئات مناسبة للعديد من أنواع الطيور خلال رحلات الهجرة، لافتًا إلى استمرار أعمال الرصد والإزالة بالتزامن مع موسم الهجرة.

وأكد عبد الرحيم استمرار المتابعة الميدانية بالمناطق التي تشهد تجمعات للطيور المهاجرة، لرصد أي ممارسات مخالفة والتعامل معها، بما يسهم في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الطيور، ودعم جهود حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية داخل المحميات.

ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 559 لسنة 2026 بشأن تنظيم أعمال الصيد، والذي يستهدف تنظيم أنشطة الصيد وفقًا للضوابط والاشتراطات المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وحماية الطيور المهاجرة والكائنات البرية، إلى جانب تعزيز أعمال المتابعة والرقابة على الأنشطة المرتبطة بالصيد.