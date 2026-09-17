رئيس مجلس الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية نموذج يُحتذى به في علاقات الدول

شارك المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، في منتدى الصين للاقتصاد والمجتمع الذي انعقد بمدينة هانغتشو خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام المجلس، والنائب محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية و العربية و الأفريقية بالمجلس.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين مصر والصين، وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المستشار عصام فريد في كلمته أن مشاركة مجلس الشيوخ في المنتدى تأتي في توقيت تحظى فيه العلاقات المصرية الصينية بزخم متزايد، خاصة مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1956، وتطورت حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في 2014. مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة المصرية في المنتدى تتيح عرض الرؤية المصرية بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتعزيز قنوات الحوار والتواصل بين المؤسسات البرلمانية والمجتمعية والاقتصادية في البلدين.

وشدد المستشار " فريد" على دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات المصرية الصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها الشراكة بين القاهرة وبكين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأكد أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا يُحتذى به في علاقات الدول، حيث قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والتضامن والكسب المشترك، مشيدًا بموقف مصر الداعم لصين الواحدة.

كما أشادت الصين بدعم مصر للحقوق العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. كما أشار إلى إدراك الصين للأهمية الحيوية لنهر النيل الذي يعد شريان الحياة الرئيسي لمصر.

وتأتي الزيارة في سياق تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث شهد عام 2026 فعاليات اقتصادية وتجارية مشتركة تناولت فرص التعاون في قطاعات متعددة، منها الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع سبتمبر الجاري، والتي عكست عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وحرص القيادتين على مواصلة دفع العلاقات المصرية الصينية نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.