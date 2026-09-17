عدد السفن المارة عبر مضيق هرمز يتراجع إلى 3 سفن فقط

أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن اليوم الخميس أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 3 فقط أمس الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 17 سفينة.

وتستبعد هذه الأرقام أي سفن قد تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها.

ووفقًا لبيانات شحن من شركة كبلر، فإن من بين السفن الثلاث، دخلت سفينة فارغة لشحن البضائع الجافة السائبة من طراز سوبراماكس المضيق عبر المسار الإيراني، بينما دخلت ناقلة منتجات بترولية فارغة عبر مسار غير معلن.

وأظهرت البيانات أن ناقلة من طراز باناماكس خرجت من الممر المائي عبر مسار غير معلن.

وانخفضت حركة السفن هذا الأسبوع مع احتدام الحرب في الخليج. وقصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، بينما أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ على مدن سعودية.

وأدى التقدم السريع للحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران على طول ساحل البحر الأحمر، والهجمات على السعودية، والأضرار التي لحقت بخط أنابيب النفط (شرق-غرب) في المملكة، إلى توسيع نطاق نفوذ طهران في الصراع وزيادة المخاطر على إمدادات النفط العالمية.

وفي البحر الأحمر، انخفض عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب إلى 21 سفينة أمس الأربعاء، مقارنة مع 24 سفينة في اليوم السابق.