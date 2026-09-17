قطر وسنغافورة تشددان على الحوار والدبلوماسية لتسوية النزاع في الشرق الأوسط

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أعربت قطر وسنغافورة، عن بالغ قلقهما إزاء الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وشددتا على أهمية الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للنزاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لآلية رصد التنفيذ وهي لجنة فرعية تابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، الذي عقد في الدوحة الأربعاء، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" الخميس.

والاجتماع هو لقاء دبلوماسي رفيع المستوى عُقد لمناقشة واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، ومتابعة المشاريع والاتفاقيات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، بحسب "قنا".

وترأس الاجتماع عن الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، وعن الجانب السنغافوري وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان، بمشاركة وزير الدولة بوزارتي الخارجية والداخلية السنغافوريتين ذو القرنين عبد الرحيم.

وأشاد الجانبان، بحسب المصدر، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر لتيسير الحوار وخفض التصعيد في المنطقة.

كما أعربا عن قلقهما إزاء استمرار التهديدات للأمن البحري والملاحة الدولية، بما فيها هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، وما تسببت فيه من تعطيل للتجارة وتهديد لسلامة الملاحة.

وشددا على ضرورة احترام الحقوق والحريات الملاحية وفق القانون الدولي، وضمان سلامة البحارة والسفن، كما أكدا أهمية استعادة المرور الآمن والمستمر للسفن والطائرات عبر مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران.

وردت إيران بتنفيذ هجمات ضد ما قالت إنها "مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية"، لكن بعضها خلف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان عمق العلاقات بين قطر وسنغافورة وتطلعهما إلى توسيع التعاون، واستعرضا عمل 6 لجان فنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن والأعمال والقانون والاستدامة والتنمية الاجتماعية.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بين سنغافورة ومجلس التعاون الخليجي، بما يشمل تحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين الجانبين، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين المجلس ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

ورحبا بقبول قطر شريكة في الحوار القطاعي لـ"آسيان" في يوليو2026، وأعربا عن تطلعهما إلى الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول الرابطة ومجلس التعاون الخليجي في نيويورك خلال سبتمبر الجاري.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على متابعة تنفيذ مخرجاته عبر القنوات الدبلوماسية واللجان الفنية، وعقد الاجتماع الرابع للآلية في سنغافورة عام 2027.