سعر الديزل في ألمانيا يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

سجل سعر الديزل في ألمانيا أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ سعر لتر الديزل أمس الأربعاء في المتوسط اليومي على مستوى البلاد 453ر2 يورو، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أبريل الماضي بمقدار 6ر0 سنت، وفقا لأرقام نادي السيارات الألماني.

وكان البنزين قد بلغ بالفعل مستوى قياسيا منذ أيام. وسجل أمس الأربعاء خامس ارتفاع قياسي متتال له عند 314ر2 يورو للتر.

وتشهد أسعار الوقود ارتفاعا استثنائيا منذ بداية حرب إيران في نهاية فبراير الماضي. ومنذ نهاية أغسطس الماضي ارتفعت الأسعار مجددا بشكل ملحوظ.

ويبلغ سعر الديزل حاليا نحو 71 سنتا أكثر من سعره في آخر يوم قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفع سعر البنزين فئة "إي 10" بنحو 54 سنت. ومع ذلك، كانت أسعار الوقود في الماضي أعلى بالفعل بعد احتساب التضخم.

وبالنسبة لسائقي السيارات، يعني التطور الحالي تكاليف إضافية: فإذا افترضنا سيارة تعمل بالبنزين تقطع نحو 800 كيلومتر شهريا وتستهلك في المتوسط 8 لترات لكل 100 كيلومتر، فإن التكاليف تزيد حسابيا بالأسعار الحالية بنحو 34 يورو شهريا مقارنة بما كانت عليه قبل بدء الحرب. أما سائق سيارة ديزل يقطع 1400 كيلومتر شهريا ويبلغ استهلاكه 7 لترات لكل 100 كيلومتر، فتبلغ الزيادة 69 يورو.

ومع الارتفاع الجديد والملحوظ في الأسعار، اندلع في الأوساط السياسية نقاش جديد بشأن تقديم مزيد من إجراءات التخفيف. وهناك من حيث المبدأ مقترحات وتعهدات بهذا الشأن من جانب الائتلاف الحاكم المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. إلا أن الخلاف يدور حول الإجراءات التي ينبغي تنفيذها.