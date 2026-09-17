أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و513 ألفا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير2022، إلى نحو مليون و513 ألفا و490 فردا، من بينهم 1960 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12 ألفا و346 دبابة، و25 ألفا و345 مركبة قتالية مدرعة، و49 ألفا و863 نظام مدفعية، و2139 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1645 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 442 طائرة حربية، و356 مروحية، و520 ألفا و508 طائرات مسيرة، و5111 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و150018 من المركبات وخزانات الوقود، و4697 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.