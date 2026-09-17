سكان فرانكفورت يستيقظون على وقع انفجارين جديدين

تسبب انفجاران جديدان في مدينة فرانكفورت الألمانية في إيقاظ سكان من نومهم.

ووقع الانفجاران في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بفارق دقائق قليلة بينهما. وقالت الشرطة إن الانفجار الأول وقع في شارع بيرجر شتراسه بحي نوردإند، ثم وقع الثاني في شارع التسوق تسايل بوسط المدينة.

ولم ترد بعد معلومات عن وقوع أضرار. وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نحن متواجدون بقواتنا في الموقع"، وأضافت في إشارة إلى التحقيقات الجارية: "نحن نعمل على قدم وساق"، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ تلقت اتصالات من سكان بعد سماع دوي انفجارات.

وكانت فرانكفورت قد شهدت خلال الأيام الماضية انفجارين آخرين، كما وقع انفجار آخر في مدينة أوفنباخ القريبة منها، دون وقوع إصابات، لكن مع أضرار مادية كبيرة.