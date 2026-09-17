• اعتقله من منزله بعد أقل من عام على الإفراج عنه إثر اعتقال إداري استمر عامين

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي، عقب اقتحام منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر من عائلته للأناضول.

وقالت المصادر إن قوة إسرائيلية اقتحمت منزل الريماوي واعتقلته، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة.

ويأتي اعتقال الريماوي بعد أقل من عام على الإفراج عنه في 7 أكتوبر 2025، عقب اعتقال إداري استمر عامين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الريماوي في 19 أكتوبر 2023 من مدينة رام الله، ضمن حملة اعتقالات طالت مئات الفلسطينيين، بينهم صحفيون.

وسبق أن اعتقلت إسرائيل الريماوي في أبريل 2021، بعد اقتحام منزله في رام الله، وأحالته إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، قبل تقليص المدة والإفراج عنه بعد نحو شهر ونصف، إثر إضرابه عن الطعام.

والريماوي صحفي فلسطيني عمل مراسلا لقناة "الجزيرة مباشر"، وأدار شبكة "جي ميديا" الإعلامية، كما عُرف بحضوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الأسابيع الأخيرة، برز الريماوي من خلال مبادرة "تنازل لله" التي أطلقها لإسقاط ديون عن متعثرين فلسطينيين، وأعلن في سبتمبر الجاري أن قيمة الديون التي شملتها المبادرة بلغت عشرات الملايين من الشواكل.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بيان بشأن اعتقال الريماوي حتى الساعة 05:00 (ت.غ).