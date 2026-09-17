تركيا تتهم اليونان بالعمل على عسكرة الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة

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جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتهامات بأن اليونان تعمل على عسكرة جزر بحر إيجة منزوعة السلاح، وهو التصريح الذي رفضته أثينا ووصفه المسئولون اليونانيون بأنه جزء من استراتيجية التصعيد.

وقال فيدان، الذي كان يتحدث في أذربيجان، إن عسكرة الجزر ترقى إلى "تهديد لتركيا"، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

ويأتي خطاب فيدان التصعيدي تجاه اليونان في وقت تواجه فيه تركيا، ما يعد بالنسبة لأنقرة، جبهات أكثر أهمية في الشرق الأوسط.

ورد المتحدث باسم الخارجية اليونانية باناجيوتيس جياناكولياس سريعا بالقول إن المزاعم التي تفيد بأنه يتم استخدام اليونان كأداة لزعزعة الاستقرار في المنطقة "ليس لها صلة بالواقع".

وقال إن اليونان مثل أي دولة أخرى، تعمل على ضمان الدفاع والأمن للمنطقة بأسرها.

وكرر المتحدث باسم الخارجية اليونانية أن المزاعم أحادية الجانب بشأن نزع السلاح في الجزر اليونانية في بحر إيجة "ليس لها أي أساس قانوني في القانون الدولي وهي مرفوضة تماما في مجملها".

وأضاف أن وصف التحصين الدفاعي للأراضي اليونانية بأنه "تهديد" ليس بلا أساس فحسب، ولكن أيضا متناقض، بالوضع في الاعتبار أن تركيا تواصل إثارة ذريعة للحرب ضد اليونان بسبب ممارسة حقوقها السيادية الشرعية، في انتهاك للقانون الدولي.