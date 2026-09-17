إصابة 16 شخصا على الأقل جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية

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أعلنت السلطات المحلية إصابة 16 شخصا على الأقل خلال الليل وحتى صباح اليوم الخميس جراء هجوم مكثف باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية استهدف العاصمة الأوكرانية.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، إنه تم تسجيل الهجمات في أكثر من 10 مواقع.

وأضافت الإدارة أن من بين المصابين طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وصبيا يبلغ من العمر 12 عاما.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت أو عطلت 131 هدفا جويا روسيا خلال الهجوم الذي وقع خلال الليل.

وأضافت القوات الجوية أن المناطق الرئيسية المستهدفة كانت كييف وزابوريجيا وأوديسا.

وقالت إنه تم تسجيل هجمات في 36 موقعا، فيما سقط حطام الأهداف التي تم اعتراضها في خمسة مواقع أخرى.

وأضاف البيان أن الهجوم شمل استخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى 157 طائرة مسيرة وخداعية.

وفي منطقة "دنيبروفسكي"، لحقت أضرار بمستودع ومبنى مكاتب ومبان سكنية وسيارات.

كما تضرر مستودع في منطقة "سولوميانكسي"، فيما لحقت أضرار بمستودع وسيارات في منطقة "دارنيتسكي".

وذكرت السلطات أيضا أن سقف مبنى غير سكني تضرر في منطقة "بوديلسكي".