ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان جهود تحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية

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بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجهود المبذولة لتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي، استعرضا خلاله "تطورات الأوضاع والمستجدات الإقليمية، وناقشا الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة لتحقيق أمن وحرية الملاحة البحرية".

كما ناقشا "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، مساء الثلاثاء، طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيات الحوثية، وجرى تدميرها في جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة.