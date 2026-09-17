السعودية أمام مجلس الأمن: الالتزام بالقانون يمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين

أكدت السعودية أن الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة "يمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح".

جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال اجتماع مجلس الأمن أمس الأربعاء، حول "التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح"، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

وشدد الواصل على "ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وجدد المندوب الدائم "تأكيد مواصلة المملكة جهودها لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية."