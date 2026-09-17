عراقجي بعد زيارة للصين: القرارات المتخذة ستحدد التوازنات الاستراتيجية

• وزير الخارجية الإيراني وصف المشاورات التي أجرتها بلاده مع الصين بأنها "ناجحة"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن القرارات المتخذة خلال زيارته التي بدأها أمس إلى الصين "ستحدد التوازنات الاستراتيجية" في المنطقة.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، علق فيها على زيارته الرسمية إلى بكين.

وأضاف في هذا الصدد: "القرارات التي اتُخذت اليوم ستحدد التوازنات الاستراتيجية المستقبلية في المنطقة، وستؤدي إلى تداعيات متسلسلة لا يمكن قياس حجمها".

ولم يذكر عراقجي ماهية وطبيعة القرارات التي اتخذت خلال زيارته إلى الصين.

وأوضح أن المشاورات التي أجرتها بلاده مع الصين كانت "ناجحة"، وأن طهران تولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية التي أقامتها مع بكين.

وأكد عراقجي أن المبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن السلام، لها أهمية محورية.

وذكر أن تلك المبادئ الأربعة التي أعلنها الرئيس الصيني من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج هي: السيادة الوطنية، وسيادة القانون الدولي، والتوازن بين الأمن والتنمية، والتعايش السلمي.

وتتزامن زيارة عراقجي إلى الصين مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي تشن حربا على طهران منذ أكثر من 6 أشهر.

ونفذت الولايات المتحدة هجمات عسكرية على مواقع في إيران خلال الآونة الأخيرة، في إطار الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، وسط انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.

وردت طهران بتنفيذ هجمات ضد ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلف ضحايا مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.