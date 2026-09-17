عمان وبوتسوانا توقعان 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في الاستثمار والطاقة والتعدين

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وقعت سلطنة عُمان وبوتسوانا، 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية، خلال زيارة دولة يجريها السلطان هيثم بن طارق إلى البلد الإفريقي.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية، الخميس، بأن المذكرات التي جرى توقيعها الأربعاء، تشمل التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، إلى جانب الخدمات الجوية وترويج الاستثمار.

كما شملت إنشاء شراكة بين عُمان وبوتسوانا في مجالات الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار.

وتضمنت كذلك التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني، والتعاون في أمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة.

ومن بين المذكرات الموقعة مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عُمان و"بزنس بوتسوانا"، التي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا.

وجاء توقيع المذكرات في إطار زيارة دولة يجريها السلطان هيثم بن طارق إلى بوتسوانا.

وسبق أن بحث السلطان هيثم، الأربعاء، مع رئيس بوتسوانا "دوما جيديون بوكو"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية ومساعي تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وفق بيان صدر الأربعاء عن الخارجية العُمانية.