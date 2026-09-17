الادعاء البريطاني يطلب ترحيل الأخوين أندرو وتريستان تيت من الولايات المتحدة

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قدم الادعاء البريطاني، طلبا رسميا لترحيل الأخوين أندرو وتريستان تيت من الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالاغتصاب والاتجار الجنسي.

ولكن أحد محاميي المؤثريّن اتهم السلطات البريطانية بعدم تقديم الوثائق المطلوبة لدعم طلبات ترحيلهما، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وجرى تقديم الطلبات لوزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتراجع الوزارة، حاليا طلبات الترحيل لضمان تماشيها مع المعاهدة القائمة بين لندن وواشنطن.

وفور انتهاء هذه العملية، سوف يجري إرسال الطلبات لوزارة العدل الأمريكية التي سوف تقوم بدورها بإحالتها إلى المحكمة حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن ترحيلهما.

وجاء في خطاب رسمي من وزارة الخارجية أن أندرو تيت "39 عاما" "مطلوب للمحاكمة في المملكة المتحدة" بناء على سلسلة من الاتهامات التي تشمل 10 تهم بالاغتصاب وثلاث تهم بالترتيب أو تسهيل الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي وثلاث تهم بالاعتداء الذي أسفر عن أذى بدني فعلي.

وتشمل الاتهامات الموجهة لتريستان تيت "38 عاما" خمس تهم بالاغتصاب وست تهم بالاعتداء الذي تسبب في أذى بدني فعلي وثلاث تهم بالاتجار الجنسي واعتداء جنسي واحد.

وينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفات.