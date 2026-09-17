 الهند: ملتزمون بضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند: ملتزمون بضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 12:00 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 12:00 م

قالت نيودلهي، اليوم الخميس، إن الهند ملتزمة بضمان أمن الطاقة لمواطنيها والاستمرار في القيام بذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة، وذلك في أعقاب تمرير مشروع عقوبات ضد روسيا وإيران في الكونجرس الأمريكي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزارة الخارجية الهندية قالت في بيان إن الهند تراقب التطورات بهذا الشأن.

وأضافت: "الهند ملتزمة بضمان أمن الطاقة لمواطنيها الـ1.4 مليار نسمة.. وستواصل القيام بذلك من خلال تنويع المصادر وعلى أساس آليات السوق المتطورة".

وتعهدت الهند، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها التجارية والاقتصادية.

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