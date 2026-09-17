كييف تعلن إسقاط 124 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 7 طائرات مسيرة صاروخية من طراز "باندرول"، و124 من أصل 157 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صواريخ أونيكس المضادة للسفن تم إطلاقها من منطقة كورسك، وصواريخ إسكندر-إم/إس-400/كيه إن-23 الباليستية تم إطلاقها من منطقتي بريانسك وفورونيج، وأربعة صواريخ كاليبر كروز تم إطلاقها من بحر قزوين، وعشرة طائرات مسيرة صاروخية من طراز بانديرول/دان-تي تم إطلاقها من المجال الجوي فوق بحر آزوف، و157 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من منطقتي أوريول وميليروفو الروسيتين، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأوضح البيان أن المناطق الرئيسية المستهدفة للهجوم كانت كييف وزابوريجيا وأوديسا.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 7 طائرات مسيرة صاروخية من طراز "باندرول"، و124 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى في أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و513 ألفا و490 فردا، من بينهم 1960 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12346 دبابة، و25345 مركبة قتالية مدرعة، و49863 نظام مدفعية، و2139 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1645 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 442 طائرة حربية، و356 مروحية، و520508 طائرة مسيرة، و5111 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و150018 من المركبات وخزانات الوقود، و4697 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.