الشرطة الألمانية توقف شخصا بعد انفجارين جديدين في فرانكفورت

أوقفت الشرطة الألمانية، شخصا بعد وقوع انفجارين جديدين في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الخميس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن عملية التوقيف تمت في منطقة موقع الحادث في شارع بيرجر شتراسه.

ولم تدل المتحدثة بعد بمزيد من التفاصيل عن الشخص الموقوف.

وأضافت المتحدثة، أنه وفقا للنتائج الأولية لم تقع إصابات في الحادثين، لكن هناك أضرارا مادية.

ووقع الانفجاران في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بفارق دقائق قليلة بينهما.

وقالت الشرطة، إن الانفجار الأول وقع في شارع بيرجر شتراسه بحي نوردإند، ثم وقع الثاني في شارع التسوق تسايل بوسط المدينة، بحسب بيانات الشرطة.

وكانت فرانكفورت قد شهدت خلال الأيام الماضية انفجارين آخرين، ووقع انفجار آخر في مدينة أوفنباخ القريبة منها، دون وقوع إصابات، لكن مع أضرار مادية كبيرة.