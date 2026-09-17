• الأحكام شملت 4 من أصل 7 متهمين

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب شمالي سوريا، الخميس، حكما بالإعدام على متهم والمؤبد على آخر والسجن 20 عاما لثالث، فيما برأت متهما رابعا، في قضية أحداث الساحل السوري.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" وقائع جلسات النطق بالأحكام من القصر العدلي في حلب.

وبحسب القناة، قضت المحكمة بداية ببراءة أحد المتهمين، ثم بالسجن المؤبد بحق متهم ثان، والإعدام بحق ثالث، قبل أن تحكم على متهم رابع بالسجن 20 عاما.

وعقدت جلسات النطق بالأحكام برئاسة القاضي زكريا بكار رئيس محكمة الجنايات العسكرية، وبحضور الجهات القضائية المعنية.

وشملت أحكام الخميس 4 متهمين من أصل 7، على أن تنطق المحكمة بالأحكام بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في وقت لاحق، وفق المصدر نفسه.

وبدأت جلسات المحاكمة العلنية في ملف أحداث الساحل بالقصر العدلي في حلب، في 18 نوفمبر 2025.

وشملت المحاكمات آنذاك 14 متهما، بينهم 7 واجهوا اتهامات بالتحريض على الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على عناصر الأمن والجيش، فيما واجه 7 آخرون اتهامات بالسرقة والقتل.

وشهدت مناطق الساحل السوري، ولا سيما محافظتا اللاذقية وطرطوس، في مارس 2025، أحداث عنف دامية أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين والعسكريين، وبدأت على إثرها محاكمات قضائية وتحقيقات محلية ودولية.