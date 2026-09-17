وصل فريق الأهلي السعودي إلى مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز، السبت، في مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

وحطت بعثة الأهلي رحالها في جوهانسبرج، قادمة من جدة على متن طائرة خاصة أقلعت صباحًا، قبل أن تستقل حافلة إلى بريتوريا، التي تحتضن المواجهة المرتقبة على ملعب «لوفتس فيرسفيلد».

ويخوض الأهلي المباراة بعد تعادله 1-1 مع باختاكور الأوزبكستاني، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في آخر ظهور للفريق قبل المواجهة القارية أمام بطل جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي حصتين تدريبيتين في بريتوريا، على أن تكون الحصة الثانية والأخيرة على ملعب «لوفتس فيرسفيلد»، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين في كأس القارات للأندية.

وكان الأهلي قد حجز مقعده في مواجهة صن داونز بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم 26 أغسطس الماضي على ملعب «الإنماء» في جدة.