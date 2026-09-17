الجامعة العربية: الوصول إلى فضاء سيبراني عربي أكثر أمنا أصبح ضرورة لا رفاهية

في إطار حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز التواصل والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، عقد لقاء برئاسة السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية بين مندوبي الدول العربية لدي جامعة الدول العربية ووفد الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.

ومثل هذا الاجتماع فرصة مهمة للحوار التفاعلي وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون والتكامل بين المجلس والدول الأعضاء ومختلف قطاعات وإدارات الأمانة العامة للجامعة.

وتضمن الاجتماع تقديم إحاطة شاملة وثرية من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي حول هيكل وعمل المجلس منذ تأسيسه، وأبرز أعماله المنجزة خلال الفترة الماضية، وملامح المرحلة القادمة وفرص وإمكانات التعاون والتنسيق التي يوفرها عمل المجلس من أجل تحقيق أهداف أساسية تتمثل في تنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ذات الصلة وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني.

من جانبه، أشار السفير مصطفى في كلمة الأمانة العامةالافتتاحية إلى أن الوصول إلى فضاء سيبراني عربي أكثر أمناً وموثوقية أصبح ضرورة لا رفاهية؛ في عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة ويتزايد فيه الاعتماد الرقمي ويتصاعد حجم التهديدات وتعقيداتها العابرة للحدود بشكل فرض الحاجة إلى استجابة عربية مشتركة فيما يخص تطوير التشريعات والأطر التنظيمية، وآليات التنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية العربية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا هذا المجال.

واختتم اللقاء بالاستماع إلى مداخلات واستفسارات المندوبين والإجابة عليها من قبل المجلس من أجل استشراف فرص التعاون وتعظيم الاستفادة المتبادلة.