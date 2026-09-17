شوبير: «إديني حظ الزمالك وإرميني في البحر!»

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، تحية خاصة لخالد جلال المدير الفني لغزل المحلة، بعدما قدم فريقه مباراة قوية ضد الزمالك، وفاز فيها الأخير بهدف نظيف في الدوري مساء أمس الأربعاء.

واحتاج الزمالك إلى ركلة جزاء في الدقيقة 84 لحسم انتصار صعب خارج ملعبه، بعدما أهدر المحلة عدة فرص تهديفية محققة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: " خلوني أحيي الكابتن خالد جلال مدرب غزل المحلة، لأنه تولى المسؤولية منذ أيام فقط، كنت متوقع المباراة هتكون كلها لصالح نادي الزمالك، لعدة أسباب، منها أن الزمالك انتصاراته متتالية، والجماهير اللي كانت أكتر من جمهور المحلة، وكمان التوفيق اللي ماشي مع الزمالك.".

وأضاف: "أرجع وأقول البخت والحظ بيلعب لعبته الجميلة مع نادي الزمالك، أديني حظ وأرميني في البحر، فالزمالك واخد كل الحظ لحد دلوقتي في الكورة يعني بمنتهى الأمانة، لا أقدر أقول لا الزمالك تكتيكيا ولا لعب مباراة رائعة، لأ مقدرش أقول الكلام ده، ماتش بتروجت الحظ مع الزمالك قلبًا وقالبًا، ماتش الاتحاد الحظ مع الزمالك قلبًا وقالبًا، وحتى ماتش البنك الأهلي خسران تلاتة والحظ مع الزمالك برضه، هي دي الكورة جزء منها التوفيق والحظ''.