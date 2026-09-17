فلسطين: طرح إسرائيل 3401 وحدة استيطانية بالقدس فرض أمر واقع استعماري

حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الخميس، من تسريع إسرائيل إجراءات طرح عطاءات لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة "E1" شرق القدس الشرقية المحتلة، معتبرا الخطوة "تصعيدا خطيرا" وانتهاكا للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال أبو ردينة، إن مواصلة السلطات الإسرائيلية طرح العطاءات في منطقة "E1" تؤكد مضي الحكومة الإسرائيلية في "فرض أمر واقع استعماري" على الأرض، في تحد للمجتمع الدولي والقرارات والمواقف الرافضة للاستيطان.

وأضاف أن "مخطط E1 يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها الجغرافي، ويفرض وقائع جديدة تهدف إلى تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أبو ردينة، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "غير شرعي" بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية).

وشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية "لا تمنح إسرائيل أي حق أو شرعية في الأرض الفلسطينية"، وأن سياسة فرض الأمر الواقع "لن تصنع واقعا قانونيا جديدا"، ولن تغير حقيقة خضوع الأراضي الفلسطينية المحتلة لقواعد القانون الدولي.

وحذر من أن "استمرار مخططات E1، بالتزامن مع تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، يدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية".

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، "بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف الإجراءات الاستيطانية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير".

كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لوقف هذه المخططات.

وتعتزم السلطات الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع "E1" في 25 أكتوبر المقبل، تضاف إلى 1234 وحدة طرحت في عطاء منفصل في أغسطس الماضي، ليبلغ إجمالي الوحدات المشمولة بالعطاءين 3401 وحدة، ضمن مشروع يمتد شرقي القدس ويهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة عبر مصادرة أراض فلسطينية.