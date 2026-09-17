أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، إتمام خطوة جديدة في هيكل ملكية النادي، بعدما استحوذت الشركات التابعة لمجموعة «كليرليك كابيتال» على حصة تود بويلي في ملكية الفريق.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن هانز يورجفيس سيواصل دوره كمساهم وشريك مهم ضمن مجموعة الملكية، في إطار التغييرات الجديدة التي يشهدها هيكل المساهمين.

وأشار تشيلسي إلى أن «كليرليك كابيتال» ستستحوذ أيضًا على حصة مارك والتر، لتصبح بذلك صاحبة السيطرة الكاملة على النادي الإنجليزي.

وأكد البيان أن تود بويلي، خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، أظهر التزامًا واضحًا تجاه النادي ومجموعته المالكة، مع التأكيد على أن جماهير تشيلسي تمثل محورًا أساسيًا في مستقبل النادي.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على استمرار العمل المشترك بين المالكين، بهدف بناء أساس مستدام يدعم تحقيق النجاح الرياضي على المدى الطويل.