الرئيس السيسي: موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر شهدت في عام 2011 ممارسات خطيرة للغاية، وواجهت مشكلات كبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تنجو مصر دون غيرها، منوهًا إلى أن ما حدث مع دول أخرى كان مرتبًا ومخططًا، وأن مصر نجت بفضل الله.

وأوضح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أُقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، أن ذلك يلقي مسؤولية على الجميع، خاصة أن موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية العسكرية كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن برنامج الاحتفال تضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان «البداية»، ثم كلمة ألقاها اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وتضمن البرنامج أيضًا عرض فيلم تسجيلي عن الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية في التخصصات المختلفة، وعن الموقف التدريبي الخاص بالدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية، تلاه إعلان مساعد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للشؤون التعليمية نتيجة الدورة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج الاحتفال شمل كذلك كلمة لأقدم الدارسين بالدورة، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان «جسر العدل»، ثم ألقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، كلمة بمناسبة تخريج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية.

السيسي: الأكاديمية معبر لتولي الوظائف في الدولة

ورحب الرئيس السيسي بخريجي الدورة، موجهًا لهم الشكر والتهنئة، مشيرًا إلى حرصه على التواجد في هذه المناسبة التي تشهد تخرج 1350 خريجًا، مضيفًا أنه سبق أن تحدث خلال لقاءات سابقة في الأكاديمية مع المتدربين والدارسين في التخصصات المختلفة.

وأوضح أنه من المهم في هذه المناسبة، التي تشهد تخريج متدربين من الهيئات القضائية، التحدث عن الفكرة والهدف وراء تقديم الدورات في الأكاديمية، والمجهود الذي بُذل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية.

وأضاف أن الأكاديمية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية، وأن هذا الأمر كان من الطبيعي في البداية أن يكون مستغربًا وغير واضح، وهو أمر طبيعي لأي فكرة جديدة، إلا أن التأثير المتوقع لهذه الفكرة سيظهر بعد سنوات.

وأكد الرئيس أنه عندما طرح قيام الأكاديمية بهذا الدور، وأن تكون معبرًا لكل مؤسسات الدولة، سواء للقضاء أو وزارة الخارجية أو هيئة الرقابة الإدارية أو غيرها من مؤسسات الدولة، كان الهدف تطبيق وتنفيذ معايير واحدة على الجميع.

وأشار إلى أنه جرى وضع معايير تفصيلية لاختيار الشباب أو الشابات في كل وزارة وفقًا لمتطلباتها، موضحًا أن الهدف كان إيجاد كيان جديد يطبق معايير صادقة لا تجامل ولا تحابي أحدًا، وأن هذا النظام الجديد إذا لم يستمر سيترتب عليه خلل.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على هذه المعايير والأوزان النسبية لها، موضحًا أن المعايير والأوزان النسبية التي وضعتها الدولة في فترات سابقة جرى إهدارها واستباحتها، ولم تعد موضوعية.

السيسي: إصلاح مؤسسات الدولة يحتاج إلى مسار جاد

وأكد الرئيس أنه إذا أردنا إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة، فلا بد من وجود مسار جاد، وأن عامل الوقت لتنفيذه يُعد أمرًا حاسمًا، موضحًا أن هذا الإصلاح، خاصة في الدول التي يوجد فيها ملايين المواطنين، سيستغرق وقتًا، وينبغي على الجميع إدراك ذلك.

وأردف أن الهدف ليس عسكرة الدولة، مشددًا على ضرورة التنبه إلى أن ما حدث خلال الفترة من 2011 إلى 2013 لم ينته، وأن خطته لم تتوقف، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا.

وأكد ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك، موضحًا أن المسؤولية في هذا الصدد تقع على الجميع، وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين.

وأضاف أن الهدف من دورات الأكاديمية كذلك هو إتاحة الفرصة لمؤسسات الدولة للتعايش مع بعضها البعض، وأن يرى المتدربون مسارات متعددة، مؤكدًا أن فترات التدريب ستترتب عليها استفادة ومزيد من التماسك وفهم أواصر الدولة بشكل أعمق.

السيسي: موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة

وأشار الرئيس إلى أن مصر شهدت في عام 2011 ممارسات خطيرة للغاية، وواجهت مشكلات كبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تنجو مصر دون غيرها، منوهًا إلى أن ما حدث مع دول أخرى كان مرتبًا ومخططًا، وأن مصر نجت بفضل الله.

وأوضح أن ذلك يلقي مسؤولية على الجميع، خاصة أن موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة.

وأكد أن هناك دورًا ومسؤولية على الجميع للحفاظ على الدولة المصرية، وليس شخص الرئيس أو الحكومة، موضحًا أنه يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس، لأن ذلك يفرغ الأمر من مضمونه.

وأشار إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر، على نحو ما كان مدبرًا لها في عامي 2011 و2012.

وأكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية المصرية ومتابعتهم، لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة وعدم تكرار محاولات هدم الدولة.

السيسي: الدورات تتضمن برنامجًا تعليميًا موحدًا

وأضاف الرئيس أن دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة تضعها كل جهة للمتدربين التابعين لها، إلى جانب جرعة تعليمية موحدة تبلغ نسبتها نحو 20%، تقدمها الأكاديمية والمتخصصون لجميع المتدربين والدارسين.

وأكد أن كل هذه الجهود تصب في مسألة بناء الإنسان، التي وصفها بالمهمة السامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل، يتمتع بشخصية متوازنة وقيم طيبة، ويساهم في بناء الدولة، معاودًا التأكيد أن هذه مسؤولية تقع على الجميع.

وأشار الرئيس إلى أنه يتعين حمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على مصر من أفضال، وأن على المصريين الانتباه إلى بلدهم والحفاظ عليها، لأن أي ضرر سيصيبها سيحيق بالجميع.

وقال إن البرامج التي تقدمها الأكاديمية شارك في وضعها علماء النفس والاجتماع، موضحًا أن تقبل فكرة انخراط الأكاديمية العسكرية المصرية في تدريب الكوادر استغرق وقتًا، حتى جرى تقبلها وترسيخ هذه المعايير التي لا تقبل المجاملة أو المحاباة.

وشدد على ضرورة احترام النظام الذي يتم تطبيقه، مؤكدًا أهمية إعداد الشباب علميًا ومهنيًا، والحفاظ على صحتهم، ومواصلة توعية الشباب والموظفين.

وحذر الرئيس من الاستعلاء، سواء بالمناصب أو الوظائف أو التدين أو الشعور بالاستقامة أو بأي صورة من صور الاستعلاء.

السيسي يوجه بالنظر في منح زمالة الدفاع الوطني لعدد من الخريجين

وأثنى الرئيس على كلمة أقدم الدارسين بالدورة، وكذلك على عدد من الحاصلين على تقدير امتياز، موجهًا بالنظر في اختيار عدد منهم للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية.

واختتم الرئيس كلمته بمعاودة تهنئة الخريجين، متمنيًا لهم كل التوفيق، وداعيًا إياهم إلى نقل ما اكتسبوه من فهم إلى أسرهم وأصدقائهم.

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية حسن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل شباب مصر سببًا لكل الخير والسلام لمصر.

واختُتم الاحتفال بعزف السلام الوطني.