شركة غرب ووسط الدلتا للنقل تطرح مزايا جديدة للمسافرين خلال سبتمبر

أعلنت شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، التابعة لوزارة النقل، تقديم مجموعة من الخدمات والمزايا للمسافرين خلال شهر سبتمبر الجاري، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وأمانًا خلال الرحلات إلى مختلف الوجهات داخل مصر.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن حافلاتها توفر للمسافرين عددًا من وسائل الراحة، من بينها تكييف الهواء، والمقاعد الواسعة والمريحة، بالإضافة إلى توفير شاحن خاص لكل مقعد، منوهةً إلى اهتمامها بتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين خلال مختلف الرحلات.

ودعت «غرب ووسط الدلتا» الراغبين في حجز رحلاتهم إلى التواصل مع خدمة الحجز من خلال الرقم 19300، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة، إلى جانب إمكانية إجراء الحجز إلكترونيًا عبر تطبيق «Sahl» المتاح للتحميل من متجري Google Play وApp Store.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الشركة على تطوير تجربة السفر البري، وتوفير وسائل حجز إلكترونية وخدمات مريحة للمواطنين، لتلبية احتياجات المسافرين خلال رحلاتهم المختلفة.