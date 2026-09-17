تقارير: توتنهام يبحث عن منافس جديد لمرموش

دخل نادي توتنهام هوتسبير دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في ظل بحث النادي الإنجليزي عن حلول لتعزيز خطه الهجومي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، أصبح إيكاردي متاحًا للانتقال مجانًا منذ رحيله عن جالطة سراي التركي في يوليو الماضي، وهو ما يجعله خيارًا متاحًا أمام توتنهام دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال.

وكان توتنهام قد تعاقد مع نجم منتخب مصر عمر مرموش قادما من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث اعتمد عليه المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي بمجرد انتقاله إلى صفوف السبيرز.

ويبلغ إيكاردي 33 عامًا، ويمتلك خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية، بعدما سبق له اللعب مع أندية بارزة، أبرزها إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله إلى جالطة سراي.

ويسعى توتنهام إلى إيجاد حلول لمشكلاته الهجومية، حيث يستكشف النادي مختلف الخيارات المتاحة في سوق اللاعبين، مع إمكانية التحرك نحو التعاقد مع مهاجم جديد قادر على دعم الفريق تهديفيًا.

ويأتي اهتمام توتنهام بإيكاردي في وقت تتزايد فيه الأندية المرتبطة بالمهاجم الأرجنتيني، مستفيدة من وضعه كلاعب حر وإمكانية ضمه دون مقابل انتقال.