قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، إن "أوروبا لا تحتاج إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، والسياسيون الأوروبيون يفعلون كل شيء لتقويض أي جهود".

وقال بوليانسكي، خلال اجتماع مجلس المنظمة: "أوروبا لا ترغب بتحقيق سلام بين أوكرانيا وروسيا، والسياسيون الأوروبيون يفعلون كل شيء لتقويض أي جهود تبذل باتجاه إزالة الأسباب الجذرية للصراع"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه جهود التسوية الدبلوماسية للنزاع الأوكراني، حيث عقد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات في موسكو وكييف الأسبوع الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن هدنة توقف الضربات الجوية لمدة ثلاثة أيام على كييف.

كما يأتي في أعقاب تصريحات مماثلة لرئيسة وفد روسيا في مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري ومراقبة التسلح، يوليا جدانوفا، التي أوضحت أن "روسيا ستسعى لتحقيق سلام مستدام ولا تنوي الموافقة على فترات راحة جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى أنه "يتعين على الوفود الغربية مراعاة الوقائع الجديدة على الأرض في ضوء التقدم المطرد للقوات المسلحة الروسية على الجبهة".