وزيرا خارجية الصين وأمريكا يتبادلان هاتفيا وجهات النظر حول الوضع بالشرق الأوسط

تبادل وزير الخارجية الصيني وانج يي، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، وجهات النظر بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن بيان حكومي.

وقال وانج إنه ينبغي أن تجري المرحلة المقبلة من المشاورات رفيعة المستوى بين البلدين بروح من المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.

وقالت بلومبرج إن الوزير الصيني أبلغ نظيره الأمريكي بضرورة تعزيز التواصل بين البلدين ودفع عجلة التعاون، وإدارة الخلافات بينهما بشكل سليم.

وتسير العلاقات الصينية الأمريكية بشكل عام على مسار الاستقرار الاستراتيجي البنّاء.