رئيس وزراء التشيك: مسار حرب أوكرانيا يؤدي إلى بوابات الجحيم

دعا رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، إلى تكثيف الجهود الأوروبية من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، محذرا من أن المسار الحالي قد يفضي إلى تمدد نطاق الصراع.

وقال بابيش في مؤتمر أمني في براغ إنه يجب أن تعمل أوروبا والولايات المتحدة معا على دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وذكر الملياردير بابيش (72 عاما): "لا أخشى قولها بصوت عال: إن المسار الذي يسلكه العالم حاليا لا يؤدي إلى تحقيق الأمان". إنه يؤدي مباشرة إلى بوابات الجحيم. إنه يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة".

وأعرب بابيش، لدى حديثه في قمة براغ للدفاع، عن قلقه من اتساع رقعة الصراع، الذي وصفه بأنه "حرب استنزاف".

ولم يشر إلى ما إذا كان يجب أن تستعد كييف للتنازل عن أراض لها في إطار مفاوضات سلام محتملة.