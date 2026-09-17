كشف أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، تفاصيل الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام النصر القاهري عقب نهاية اللقاء، مؤكدًا أن ما حدث لم يتجاوز كونه مشادة عادية بين لاعبي الفريقين، قبل أن تنتهي الأمور سريعًا.

وقال المزين في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «ما حدث كان عبارة عن مشادة عادية وطبيعية بعد المباراة بين لاعبي الفريقين، لكن الأزمة طالت بعض الشيء».

وأضاف: «لم تحدث أي جروح بين اللاعبين بسبب الاشتباك إطلاقًا، وبعد المباراة قمت بتوصيل كل لاعب إلى حافلته وانتهى الأمر، ولم تكن هناك أي أزمات أو مشاكل أخرى».

وشهدت مباراة طنطا والنصر القاهري، التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين للموسم الرياضي 2026-2027، أحداثًا مؤسفة عقب إطلاق صافرة النهاية، بعدما نشبت مشادات تطورت إلى اشتباكات بين عدد من المتواجدين خارج الملعب.