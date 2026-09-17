النصر يحمل طنطا مسؤولية «مشاجرة» الفريقين بدوري المحترفين

حمل نادي النصر نظيره نادي طنطا مسؤولية المشاجرة التي وقعت بين لاعبي الفريقين عقب المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين.

شهدت مباراة طنطا والنصر القاهري، التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين للموسم الرياضي 2026-2027، أحداثًا مؤسفة عقب إطلاق صافرة النهاية، بعدما نشبت مشادات تطورت إلى اشتباكات بين عدد من المتواجدين خارج الملعب.

وبدأت الواقعة بمشادات كلامية قبل أن تتطور إلى اشتباكات بالأيدي وسط حالة من الفوضى والتوتر، فيما شهدت المشاجرة استخدام غطاء بلاعة، في مشهد لافت أعقب نهاية المباراة.

وكتب نادي النصر في بيان رسمي: «يدين مجلس إدارة نادى النصر برئاسة هشام قطب الأحداث المؤسفة التى شهدها ملعب استاد طنطا عقب انتهاء مباراة النصر وطنطا فى دورى المحترفين».

وأوضح: «مع إطلاق الحكم صفارة النهاية سارع لاعبو طنطا بدعم من بعض أفراد الجهاز الفنى والإدارة، وتدخل عنيف من أفراد أمن الاستاد المدنيين، واعتدوا على لاعبى النصر والجهاز الفني والإداري بشكل شرس».

وأضاف البيان: «ولولا تدخل أفراد الشرطة الذين حاولوا دون استمرار الاعتداءات الهمجية البعيدة عن الروح الرياضية، ورغم الفوز لطنطا بضربة جزاء مشكوك في صحتها ويهبب مجلس إدارة وأعضاء النصر للجنة المسابقات والحكام محاسبة المخطئ والمعتدى».