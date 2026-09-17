- العكاري: الانضباط خط الدفاع الأول للدول في أوقات الأزمات

قال العميد طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن الانضباط يمثل دائما خط الدفاع الأول للدول في أوقات الأزمات، مؤكدا أن الدولة التي تنضبط مؤسساتها ومجتمعاتها تحت الضغوط يصعب على أي طرف تحويل أزمتها إلى حالة من الفوضى.

وأضاف العكاري، عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن الخطر الذي يواجه الدول لا يأتي دائما من الحدود أو الحروب والأطراف المعادية، وإنما قد يأتي أحيانا من أطراف خارجية تحاول إبقاء الجبهة الداخلية في حالة من عدم الرضا، والعمل على هدم ما يتحقق من إنجازات، ما يجعل ما وصفه بـ"الخلايا النائمة" تظهر في لحظات الأزمات وتبدأ في زعزعة استقرار الدولة.

وأكد أن الانضباط أساس العمل، وأن الفساد لا يقتصر على الجانب المالي، وإنما قد يكون مهنيا أيضا، موضحا أن الانضباط يقتضي تطبيق القواعد والمعايير في العمل، وعدم اللجوء إلى المحسوبية أو تعيين الأقارب بالمخالفة للمعايير.

ورأى أن أهم رسالة في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، هي التأكيد على مفهوم الانضباط، موضحا أن الدولة في أوقات الأزمات لا يحميها السلاح فقط، وإنما تحتاج إلى مؤسسات منضبطة، وانضباط في اتخاذ القرار وتداول المعلومات والحفاظ على سريتها، إلى جانب انضباط مجتمعي في التعامل مع الشائعات والاستفزازات.

وتابع أن هنا يظهر دور الأكاديمية العسكرية في ترسيخ مفهوم الانضباط، مشيرا إلى أن البعض يعتبر أن الانضباط هو عدم الاستماع إلى الرأي الآخر، بينما تختلف الصورة داخل المؤسسة العسكرية، فمثلا طريقة استلام وتنفيذ المهام من المستويات الأعلى إلى الأدنى تتضمن مساحات واسعة للنقاش واتخاذ القرار، خاصة خلال العمليات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

ورحب الرئيس السيسي بخريجي الدورة، موجها لهم الشكر والتهنئة، مشيرا إلى حرصه على التواجد في هذه المناسبة التي تشهد تخرج 1350 خريجا، ومضيفا أنه سبق أن تحدث خلال لقاءات سابقة في الأكاديمية مع المتدربين والدارسين في التخصصات المختلفة.

وأوضح أن من المهم في هذه المناسبة، التي تشهد تخريج متدربين من الهيئات القضائية، التحدث عن الفكرة والهدف وراء تقديم الدورات في الأكاديمية، والمجهود الذي بذل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية.

وأضاف أن الأكاديمية تعتبر معبرا لتولي الوظائف في الدولة المصرية، وأن هذا الأمر كان من الطبيعي في البداية أن يكون مستغربا وغير واضح، وهو أمر طبيعي لأي فكرة جديدة، إلا أن التأثير المتوقع لهذه الفكرة سيظهر بعد سنوات.

وأكد الرئيس أنه عندما طرح قيام الأكاديمية بهذا الدور، وأن تكون معبرا لكل مؤسسات الدولة، سواء للقضاء أو وزارة الخارجية أو هيئة الرقابة الإدارية أو غيرها من مؤسسات الدولة، كان الهدف تطبيق وتنفيذ معايير واحدة على الجميع.