تقرير أممي يتهم واشنطن بارتكاب جرائم حرب في إيران

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، عن توصلها إلى "أسباب معقولة" ترجح ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في إيران جراء شنها هجمات دون تمييز، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية.

ونشرت اللجنة تقريرها الجديد في إطار الدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن "المدنيين في إيران وقعوا بين فكي القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حكومتهم من جهة، والهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران من جهة أخرى".

وأشار التقرير إلى أن "القمع العنيف" الذي مارسته الحكومة الإيرانية ضد احتجاجات عامي 2025-2026 يمثل تصعيدا غير مسبوق مقارنة بالتدخلات السابقة، موضحا أن هذه الفترة شهدت استخداما واسع النطاق للقوة القاتلة وتوقيفات مكثفة أدت إلى وقوع قتلى وجرحى بأعداد كبيرة.

وانتقد التقرير فرض الحكومة الإيرانية قيودا على الوصول إلى شبكة الإنترنت ضد المحتجين، فضلا عن توسعها في تطبيق أحكام الإعدام.

وأفاد التقرير بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 29 شخصا في الفترة ما بين مارس وأغسطس 2026، وجميعها قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.

وأردف التقرير أنه عقب هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، "توصلنا إلى أسباب معقولة ترجح ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب عبر شن هجمات عشوائية دون تمييز أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين وتضرر أعيان مدنية، إضافة إلى غارتين جويتين منفصلتين تسببتا في مقتل ما لا يقل عن 178 مدنياً، بينهم نساء وأطفال".

ودعت اللجنة كلا من إيران والولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات والجرائم، وتقديم تعويضات كاملة للضحايا، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.