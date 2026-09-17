 السكة الحديد توضح قواعد دخول أرصفة المحطات.. وغرامة للمخالفين بـ50 جنيها - بوابة الشروق
الخميس 17 سبتمبر 2026 9:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السكة الحديد توضح قواعد دخول أرصفة المحطات.. وغرامة للمخالفين بـ50 جنيها

ميساء فهمي
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 8:55 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 8:55 م

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه يُسمح للمواطنين باستقبال وتوديع ذويهم بمحطات السكك الحديدية، والدخول لساحات المحطات وحتى البوابات الإلكترونية الموجودة بمداخل ومخارج الأرصفة، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطات لاستقبال أو توديع ذويهم حتى هذه البوابات.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أنه يتم تحصيل مبلغ الـ50 جنيها كغرامة على الأفراد المخالفين الذين لا يحملون ما يخول لهم حق المرور من البوابات الإلكترونية وقاموا بالدخول إلى الأرصفة، حيث يتم تحصيل هذه الغرامة عند خروجهم من بوابات الأرصفة فقط، وليس كرسوم لدخول أو ساحات المحطات أو لاستقبال وتوديع الركاب.

وأكدت الهيئة، أن هذا الإجراء يهدف الحد من التكدس والازدحام على أرصفة المحطات، وتنظيم حركة الركاب، والحفاظ على سلامتهم وسلامة المترددين على المحطات، بما يسهم في توفير بيئة أكثر انضباطا وأمانا لحركة المسافرين.

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