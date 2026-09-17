أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ‌أنها وافقت على البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز (إف-35 لايتنينج 2 جوينت سترايك فايتر) من ⁠تصنيع شركة (لوكهيد مارتن) إلى السعودية بقيمة تقدر بنحو 24.3 مليار دولار، وذلك مع تزايد انخراط المملكة في الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة ستشمل ‌48 ⁠طائرة و49 محركا من طراز (برات اند ويتني)، بالإضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ⁠ومواد دعم أخرى، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الصفقة المقترحة "لن يكون لها أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة"، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة.

وتسعى السعودية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التهديدات المتصاعدة، خاصة بعد تعرض خط أنابيب "شرق-غرب" لعدة استهدافات، وتعرض منشآت طاقة في تجمعات سكانية جنوب البلاد لهجمات من اليمن أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 73 شخصا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.