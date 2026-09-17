- السفير محمد نصر: ضرورة تهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل



اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة على كل المنشآت النووية في الشرق الأوسط.

وحصل القرار على تأييد 112 صوتاً في مقابل امتناع 9 أصوات ودون تصويت أي دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بمقر الوكالة في فيينا.

وصرح السفير محمد نصر سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار وبأغلبية ساحقة يؤكد الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدالة القضية التي تنادي بها لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل دول منطقة الشق الأوسط وعلى كل المنشآت النووية في المنطقة، وتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي المقاصد التي يدعمها المجتمع الدولي أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.



وأضاف نصر أن هذا القرار والذي تتقدم به مصر سنويًا للمؤتمر العام للوكالة دائمًا ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكل دول المنطقة.

وأكد السفير نصر في ختام تصريحاته أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل المُقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تمثل فرصة متاحة أمام إسرائيل للدخول في حوار جاد لتحقيق هذا الهدف.