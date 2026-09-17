روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد تمديد مراقبة عقوبات الأمم المتحدة على إيران

- 11 عضوا بمجلس الأمن أيدوا تمديد التفويض.. وباكستان والصومال امتنعتا عن التصويت

استخدمت روسيا والصين، اليوم الخميس، حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لتمديد التفويض الخاص بالمراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران.

وذكرت وكالة رويترز أن مشروع القرار حصل على تأييد 11 عضوًا في مجلس الأمن، بينما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت، واستخدمت موسكو وبكين حق النقض، لينتهي بذلك التفويض الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات.

وكانت العقوبات الأممية على إيران قد أعيد فرضها قبل عام، بعدما اتهمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والمصمم لمنعها من تطوير سلاح نووي، بينما تؤكد إيران أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

وشملت عودة العقوبات إعادة العمل بتفويض لجنة مستقلة من الخبراء تتولى مراقبة الانتهاكات وإبلاغ مجلس الأمن بها وتقديم توصيات بشأن الإجراءات المحتملة، إلا أن المجلس عمل خلال العام الماضي من دون لجنة خبراء خاصة بإيران بسبب عدم التوصل إلى توافق على تعيين أعضائها، وهو إجراء يتطلب الإجماع.

وقالت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة جينيفر لوكيتا، عقب التصويت، إن غياب لجنة مستقلة من الخبراء يفقد مجلس الأمن مصدرًا رئيسيًا للتقارير المستقلة بشأن انتهاكات العقوبات، ويترك فجوة في عملية المراقبة.

في المقابل، اتهمت روسيا والصين الدول الغربية بتسييس عمل مجلس الأمن في الملف الإيراني.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موسكو تدعو الدول الغربية إلى وقف ما وصفه بإجراءات خطيرة في الملف الإيراني، معتبرًا أن معالجة الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تتم عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.