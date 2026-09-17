 بالصور.. وصول اللاعبين إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان - بوابة الشروق
الخميس 17 سبتمبر 2026 10:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟
النتـائـج تصويت

بالصور.. وصول اللاعبين إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان

أحمد زاهر
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 10:21 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 10:21 م

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي صورًا لوصول لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى معسكر الفراعنة، اليوم الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتوافد لاعبو المنتخب إلى مقر المعسكر، استعدادًا لبدء التحضيرات تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، قبل المواجهات المقبلة في التصفيات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من التصفيات، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان يوم 29 من الشهر نفسه، بينما يختتم الفريق معسكره بمواجهة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون المحترفون في معسكر منتخب مصر يوم الإثنين المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن ، 24 لاعبًا هم:

مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك