حمزة عبد الكريم يتألق في تدريبات برشلونة

يواصل فريق برشلونة استعداداته لخوض مواجهته المقبلة في بطولة الدوري الإسباني، عندما يلتقي مع إشبيلية ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الليجا، وذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققه الفريق الكتالوني في الجولة الماضية على حساب راسينج سانتاندير بنتيجة 7-2.

وخاض برشلونة أولى تدريباته عقب الفوز العريض، الذي تحقق مساء أمس الأربعاء، حيث بدأ الفريق تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام إشبيلية، وسط مشاركة النجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي يسعى بدوره إلى مواصلة التألق وفرض نفسه على حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة «يوتيوب» لقطات من الحصة التدريبية، والتي شهدت ظهور حمزة عبد الكريم بشكل لافت، بعدما قدم اللاعب أداءً مميزًا خلال التقسيمة، ونجح في تسجيل هدف رائع بتسديدة قوية بالقدم اليسرى.

وجاء هدف اللاعب المصري بعدما تلقى تمريرة من أنطوني جوردون، ليسدد الكرة مباشرة نحو المرمى، لتسكن شباك الحارس تشيزني، في لقطة عكست قدراته الهجومية وإنهاءه الجيد للفرص.

ولم يتوقف تألق حمزة عبد الكريم عند هذا الحد، حيث واصل اللاعب إظهار قدراته في الألعاب الهوائية، بعدما سجل عدة أهداف بضربات رأسية مميزة، مستفيدًا من عرضيات متقنة أرسلها الفرنسي جول كوندي.

وجاءت هذه المواجهة الفردية بين عبد الكريم وكوندي عقب انتهاء التدريبات الجماعية، حيث خاض الثنائي تدريبات إضافية شهدت تسجيل اللاعب المصري أكثر من هدف بضربات رأسية، ليخطف الأنظار بفضل ارتقائه المميز ودقة ضرباته الرأسية.