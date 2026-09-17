الجيش السوداني يسيطر على 11 منطقة بشمال كردفان

أعلن الجيش السوداني، الخميس، بسط سيطرته على 11 منطقة بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، بعد معارك مع "قوات الدعم السريع".

وقال الجيش في بيان: "تمكنت قواتنا اليوم من تحرير مناطق: كجمر، وشرشار، والبنية الكرينية، والقليعات، وأولاد حزمة، ومقولدات، وريشان، والقاعة، وغابة اللقد، والكوكيتي والمنطقة حول المزروب بولاية شمال كردفان، عقب معارك ضارية أوقعت خلالها خسائر فادحة في صفوف المليشيا (الدعم السريع)، ومطاردة بقايا فلولها حتى تخوم دارفور".

وأشار إلى تنفيذه عمليات تمشيط واسعة للمناطق الواقعة غرب مدينة الأُبيّض، مركز الولاية.

وأكد أن "العمليات مستمرة بعزيمة وثبات، حتى استكمال بسط سيادة الدولة وتأمين المواطنين وتطهير المناطق من وجود المليشيا الإرهابية وأعوانها، وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن".

وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر عسكرية للأناضول، بأن الجيش السوداني أحرز تقدما في محوري القتال بولايتي شمال وجنوب كردفان، وبسط سيطرته على عدة مناطق في الولايتين.

وفي 6 سبتمبر الجاري، أعلن الجيش السوداني سيطرته على مدينة حمرة الوز بمحافظة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.

يأتي ذلك، بينما فرض الجيش السوداني منذ أواخر يوليو الماضي، سيطرته على مناطق واسعة في شمال كردفان، عقب استعادة مدينة بارا، ومناطق جبرة الشيخ وأم سيالة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.