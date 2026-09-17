إيطاليا تستعد لمهمة بحرية محتملة لحماية سفنها في باب المندب

- وزير الدفاع الإيطالي: اضطراب طرق الملاحة قد يرفع تكاليف النقل والأسعار

أعلنت إيطاليا، اليوم الخميس، استعدادها لتنفيذ مهمة بحرية محتملة لحماية سفنها التجارية وضمان عبورها الآمن، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إنه اتفق مع رئيس أركان الدفاع على تفعيل تحركات للبحرية الإيطالية والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للسفن الإيطالية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف كروسيتو، أن التأخر في التعامل مع المخاطر المتزايدة على طرق الملاحة قد ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن اضطراب الممرات البحرية الرئيسية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخر وصول الشحنات، ومن ثم زيادة الأسعار على الأسر والشركات.

ولم يحدد وزير الدفاع الإيطالي طبيعة الإجراءات التي تدرسها روما، أو القطع البحرية التي يمكن إرسالها إلى المنطقة.

وتصاعدت المخاوف بشأن الملاحة في البحر الأحمر خلال سبتمبر الجاري، بعد سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران على أجزاء من الساحل اليمني المطل على باب المندب، وسط مخاوف من تأثير التطورات على حركة السفن وصادرات النفط السعودية التي أُعيد توجيه بعضها بعيدًا عن مضيق هرمز.

وأشار كروسيتو أيضًا إلى أهمية حماية البنية التحتية الموجودة تحت سطح البحر، ومن بينها كابلات البيانات وخطوط الطاقة، معتبرًا أن تأمين المجال البحري يرتبط بالأمن والمصالح الاقتصادية الإيطالية.