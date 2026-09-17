أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتتوقف المسابقة خلال الفترة المقبلة بسبب التوقف الدولي، في الوقت الذي شهدت فيه الجولة استمرار الصراع المثير على قمة جدول الترتيب، إلى جانب مفاجآت في مراكز الوسط والقاع.

وجاءت الجولة الخامسة حافلة بالإثارة، خاصة على مستوى صراع الصدارة، بعدما تبادل الأهلي والزمالك وبيراميدز الجلوس على القمة خلال أيام الجولة، قبل أن يحسم الفريق السماوي الأمر لصالحه في النهاية.

بيراميدز.. صدارة مثيرة

نجح بيراميدز في إنهاء الجولة الخامسة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية، ليكون الفريق الوحيد في المسابقة الذي حافظ على العلامة الكاملة حتى الآن.

وجاءت صدارة بيراميدز بطريقة مثيرة، بعدما قلب تأخره أمام الشرقية إنبي إلى فوز بنتيجة 2-1، ليخطف النقاط الثلاث ويستغل تعثر منافسيه في سباق القمة.

الزمالك وصيفًا.. والأهلي ثالثًا

حل الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلًا وحيدًا خلال أول 5 جولات، ليواصل الفريق الأبيض مطاردته لبيراميدز على الصدارة.

وجاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أيضًا، بعدما حقق 4 انتصارات مقابل تعادل وحيد، لكنه تراجع إلى المركز الثالث عقب نتائج الجولة، ليصبح الصراع على القمة مفتوحًا بين الثلاثي مع استئناف المسابقة.

فيوتشر والاتحاد في دائرة المطاردة

بعيدًا عن صراع الثلاثة الكبار، جاء فيوتشر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس، لتظل المنافسة قوية على المراكز المتقدمة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد السويحلي صاحب المركز الثامن وطلائع الجيش صاحب المركز التاسع وزد في المركز العاشر، في ظل تقارب النقاط بشكل كبير بين أندية وسط الجدول.

صراع القاع يشتعل

وفي مؤخرة جدول الترتيب، يعاني عدد من الأندية من بداية صعبة، حيث يحتل غزل المحلة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يأتي بتروجت أسيوط في المركز التاسع عشر والجونة في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين لكل منهما.

ويحتل سموحة المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي أبو قير للأسمدة في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، لتبقى معركة الهروب من مؤخرة الجدول مفتوحة مع عودة المنافسات.

الدوري يتوقف.. والمنتخب في مهمة جديدة

وتأتي الجولة الخامسة لتكون آخر محطات الدوري المصري قبل التوقف الدولي، حيث تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى منتخب مصر، الذي يستعد لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.

ويمنح التوقف الدولي أندية الدوري فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، قبل العودة لاستكمال المنافسة، وسط ترقب لصراع القمة بين بيراميدز والزمالك والأهلي، وكذلك معركة المراكز الأوروبية وصراع البقاء في قاع جدول الترتيب.

حصاد سريع للجولة الخامسة

بيراميدز: 15 نقطة – 5 انتصارات – المتصدر.

الزمالك: 13 نقطة – 4 انتصارات وتعادل – الوصيف.

الأهلي: 13 نقطة – 4 انتصارات وتعادل – المركز الثالث.

فيوتشر والاتحاد: 10 نقاط لكل فريق.

غزل المحلة: نقطة واحدة – المركز الأخير.

الجونة وبتروجت أسيوط: نقطتان لكل فريق.