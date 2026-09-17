علق المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء على ما يجري تداوله، بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، وما إذا كان هناك اجتماع قريب للانعقاد المرتقب للجنة تسعير المواد البترولية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" مساء الخميس، إن المهندس كريم بدوي وزير البترول، شدد خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على توافر مخزون "كاف وآمن ومستقر" من إمدادات الطاقة بشكل عام، بما في ذلك البنزين والمشتقات الأخرى.

وأكد أن الاجتماع مع وزير البترول، "لم يتضمن أي نقاش بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، كما لم يتطرق لتحديد موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية"، قائلا: "الموضوع لم يتم تداوله خلال الاجتماع نهائيا".

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات العمل الراهنة، في مقدمتها الإشارة إلى الجاهزية التي تميزت بها منظومة إمدادات الغاز الطبيعي؛ وساهمت في الحفاظ على انتظام تلك الإمدادات وضخها إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، خاصة محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية، والأثر الملموس لذلك في التعامل مع متطلبات الاستهلاك خلال فترة ذروة فصل الصيف.

وتناول الوزير جهود دعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث أكد أن خطوة الانتهاء من سداد مُستحقات الشركاء في هذا القطاع في يونيو 2026، مثلت نقطة فاصلة نحو استعادة ثقة المستثمرين، وتهيئة المناخ أمام ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، ودعم تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.

ولفت إلى ارتفاع تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80% نتيجة توفير الخام ورفع كفاءة الوحدات، الأمر الذي ساهم في زيادة إنتاج البنزين والسولار وخفض الفاتورة الاستيرادية، وما يرتبط بذلك من أثر مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجي.