كواليس التدريب الأول لمنتخب مصر استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

خاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، تدريبه الأول، بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان.

ومن المقرر أن تقام مباراتي منتخبنا الوطني مع أنجولا وجنوب السودان مساء يومي 25 و29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم خوض ودية جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

وبدأ تدريب منتخب مصر بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية، من قبل الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني.

وشارك في المران الخميس كلا من: "مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود، كما انضم طارق علاء لمعسكر المنتخب، على أن يصل باقي اللاعبين تباعًا".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر، تدريباته في التاسعة مساء الجمعة، بمركز المنتخبات الوطنية.