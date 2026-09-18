رئيس إسعاف أسيوط يشيد بمسعف وسائق أعادا 180 ألف جنيه عثرا عليها بموقع حادث: نموذج مشرف

قال الدكتور مصطفى محمد، رئيس هيئة الإسعاف بفرع أسيوط، إن مسعفًا وسائقًا من أطقم الإسعاف قدما نموذجًا مشرفًا في الأمانة والتفاني خلال أداء عملهما، بعدما عثرا على مبلغ مالي قدره 180 ألف جنيه داخل موقع حادث انقلاب دراجة بخارية، وحرصا على إعادته إلى أصحابها.

وأضاف "محمد" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، أن البلاغ ورد إلى غرفة عمليات الإسعاف بشأن انقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية بني عبد الصحراوي، وعلى الفور جرى توجيه سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث وصلت خلال 3 دقائق.

وتابع أن المسعف أحمد رفعت والسائق ياسر محمد، تعاملا مع المصابين وقدما الإسعافات الأولية العاجلة لهما، مع الحرص على نقلهما إلى أقرب مستشفى في أسرع وقت ممكن، ووجدا مبلغ مالي 180 ألف جنيه من مقتنيات المصابين.

واستكمل أن السائق والمسعف سلما المبلغ من خلال محضر رسمي في نقطة شرطة المستشفى، وانتظرا وصول أهالي المصابين وشقيق أحدهما، لحين تسليمه الأمانة، بعد التأكد من هويته.

وأكد أنه تواصل مع المسعف والسائق ووجه لهما الشكر والتقدير، باعتبارهما نموذجًا مشرفًا لجميع أطقم الإسعاف لديهم التي تحرص على أداء عملها بتفانٍ، إلى جانب الحفاظ على أمانات المرضى وتسليمها إلى أصحابها.

ولفت إلى أن المسعف والسائق تلقيا كلمات الشكر والتقدير بترحاب وسعادة، مضيفًا أنه من المقرر تكريمهما أيضًا من خلال قيادات المحافظة.