النائب محمد حمزة: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن بناء الإنسان أساس قوة الدولة

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس رؤية واضحة لبناء مؤسسات دولة أكثر كفاءة، من خلال الاستثمار في الإنسان، وتأهيل الكوادر، وترسيخ معايير موضوعية في الاختيار والتدريب.

وقال حمزة، في بيان له اليوم، إن تأكيد الرئيس أهمية إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية يمثل محورًا أساسيًا في عملية تطوير مؤسسات الدولة، موضحًا أن قوة أي مؤسسة لا ترتبط فقط بالهياكل والإمكانات، وإنما بقدرة العناصر التي تعمل بها على أداء مهامها بكفاءة، وفهم طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وأضاف أن ما طرحه الرئيس بشأن أهمية وضع معايير واضحة وموحدة في اختيار وتأهيل الكوادر يعكس اهتمام الدولة بترسيخ مبادئ الكفاءة والموضوعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية، ويعزز من جودة الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تجربة الأكاديمية العسكرية المصرية في تدريب وتأهيل العاملين من جهات ومؤسسات مختلفة تؤكد أهمية تعزيز التواصل والتكامل بين مؤسسات الدولة، وإكساب الكوادر رؤية أكثر شمولًا لطبيعة العمل الوطني، بما يساعد على فهم ترابط الأدوار والمسؤوليات بين مختلف أجهزة الدولة.

وأوضح حمزة أن تأكيد الرئيس أن الهدف من هذه الدورات هو إعداد إنسان مؤهل وقادر على تحمل المسؤولية، وليس عسكرة مؤسسات الدولة، يحمل رسالة واضحة بشأن أهمية الجمع بين التدريب التخصصي وبناء الشخصية والوعي والانضباط، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يظل أحد أهم مسارات بناء الدولة الحديثة.

وأكد النائب محمد حمزة أن حديث الرئيس عن عامل الوقت في عملية الإصلاح المؤسسي يعكس طبيعة هذه العملية باعتبارها مسارًا مستمرًا يحتاج إلى المتابعة والتقييم والتطوير، مشيرًا إلى أن بناء مؤسسات قوية ورفع كفاءة الأداء لا يتحققان بين يوم وليلة، وإنما من خلال العمل المتواصل وتراكم الخبرات والاهتمام المستمر بتطوير الكوادر.

وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى الرسائل المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي فرض واقعًا جديدًا يجعل الوعي الرقمي جزءًا أساسيًا من حماية المجتمع، خاصة الأطفال والشباب، مشيرًا إلى أهمية التعامل الواعي والمسؤول مع هذه المنصات والاستفادة من إمكاناتها مع الحد من مخاطر الاستخدام غير الآمن.

وأضاف أن توجيه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أن حماية النشء أصبحت جزءًا من مسؤولية الدولة والمجتمع، وأن مواجهة هذه التحديات تحتاج إلى تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والجهات المعنية.

وأكد النائب محمد حمزة أن بناء الجمهورية الجديدة لا يرتبط فقط بالمشروعات والإنجازات المادية، وإنما يمتد بصورة أساسية إلى بناء الإنسان وتأهيله، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط والوعي، وإعداد أجيال قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل والتحديات المتغيرة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن رسائل الرئيس خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية تحمل أهمية كبيرة في التأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير مؤسساتها والاستثمار في كوادرها، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم قدرة الدولة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم حفل تخرج الدورة رقم (٦) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستعلاء بكافة صوره، سواء كان ذلك بالمناصب، الوظائف، التدين، أو بالشعور بالاستقامة الفردية على الآخرين.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية في الأكاديمية العسكرية المصرية، على ضرورة الابتعاد عن النظرة الفوقية للآخرين مهما كانت مكانة الشخص الوظيفية أو درجة تدينه واستقامته.