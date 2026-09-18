تعيين إسماعيل يوسف مديرا رياضيا لنادي المصري البورسعيدي

أصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عددا من القرارات أملا في استعادة الاستقرار عقب الهزائم الثلاثة الأخيرة للفريق في الدوري الممتاز.

وأعلن المصري في بيان خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة عن تعيين إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا للنادي إضافة إلى انضمام محمود عبد الحكيم إلى الجهاز المعاون للفريق الأول، الذي يقوده أحمد سامي.

وتقرر أيضا خصم 25% من عقود اللاعبين نتيجة تراجع النتائج في المباريات الأخيرة بالدورى وتم إخطار الاتحاد المصرى لكرة القدم بذلك.

وهدد المصري في بيانه باستبعاد أي لاعب مقصر أو يبث روحا سلبية داخل الفريق وعرضه للبيع، وكذلك إقالة فورية لأي فرد داخل المنظومة الإدارية أو الفنية للفريق الأول يثبت تقصيره، وعدم اتباع سياسات النادي المصري.

في سياق آخر، تقرر فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة النادي المصري فى النصف التاني من شهر أكتوبر المقبل.