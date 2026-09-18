قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المرأة المصرية أصبحت شريكا في التنمية الريفية المتكاملة بالريف المصري، وتشارك الرجل في أعمال الحقل الشاقة بالقرى، لا سيما في محافظات الصعيد التي تقود فيها النساء عمليات الزراعة بالكامل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "مساء dmc " المذاع عبر "dmc" مساء الخميس، أن هناك تجارب مميزة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وغيرها، أثمرت عن إعداد قائدات ريفيات يمكن أن يعملن كمدربات.

ولفت إلى أن محافظة المنيا تُعد من أشهر المحافظات في زراعة البطاطس وتوفير كميات كبيرة منها، فضلا عن تميزها بالنباتات الطبية والعطرية التي تحولت من تصديرها كمواد خام إلى تصنيعها وتحقيق قيمة مضافة عالية منها.

وأوضح أن محافظات أخرى بالصعيد شهدت التوسع في مشروعات تجفيف الطماطم وتعبئتها بأيد نسائية، إلى جانب مشاركة المرأة في مشروعات تجميع الألبان، والمناحل الصغيرة بالمنازل، والتصنيع الغذائي وتوليد دخل ومساندة أسرهن.

واستعرض مؤشرات نجاح القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل للصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي بواقع 9.5 مليون طن، يعكس الثقة الدولية في المنتج المصري.

وأوضح أن المؤشر الثاني يكمن في تسجيل أعلى إنتاجية تاريخية للقمح، بعدما تصدرت مصر القوائم العربية بصفتها الدولة الأولى عربيا في إنتاج القمح بإنتاج بلغ 10.2 مليون طن، وأعلى معدل توريد وصل إلى 5 ملايين طن.

ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من في السكر والأرز، بالإضافة إلى اكتفاء ذاتي يقرب من نسبة 100% في الدواجن وبنسبة 100% في بيض المائدة والألبان الطازجة، في حين تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي في الأسماك 93%.

وأكد أن المؤشرات تشير إلى تحقيق نسبة كبيرة من معدل الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب زيادة "غير مسبوقة" في الصادرات يعكس نجاح الزراعة في مصر.